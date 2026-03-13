La tassa sui pacchi slitta ma rischia di raddoppiare | Fino a 5 euro sulle piccole spedizioni

La tassa sui pacchi destinata alle spedizioni provenienti da Paesi extra Ue, di 2 euro per pacchi fino a 150 euro, è stata posticipata al 30 giugno. La misura, che potrebbe portare a un costo di circa 5 euro per le piccole spedizioni, rischia di raddoppiare e coinvolge anche l’iper-ammortamento, che ora viene esteso oltre i confini dell’Unione Europea.

L'Italia aveva anticipato la tassa europea introducendo un balzello da 2 euro sulle spedizioni extra-Ue, salvo poi rinviarne l'applicazione. Ora il ministero dell'Economia cerca di fare chiarezza, ma ci riesce a metà Slitta al 30 giugno l'applicazione della 'tassa' da 2 euro sui mini pacchi del valore fino a 150 euro provenienti dai Paesi extra Ue e l'iper-ammortamento viene esteso anche fuori dall'Ue. Lo comunica il Ministero dell'economia che in un comunicato annuncia "un provvedimento legislativo di prossima emanazione" che modificherà la legge di bilancio per il 2026. Secondo il ministero il rinvio risponde alla necessità di consentire "l'adeguamento del sistema informativo dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli".

La tassa su pacchi slitta ma rischia di raddoppiare: "Fino a 5 euro sulle piccole spedizioni"

Slitta la tassa da 2 euro sui piccoli pacchi extra Ue: perché l'imposta sarà sospesa e quando scatta

La tassa sui pacchi slitta ma rischia di raddoppiare: Fino a 5 euro sulle piccole spedizioniL'Italia aveva anticipato la tassa europea introducendo un balzello da 2 euro sulle spedizioni extra-Ue, salvo poi rinviarne l'applicazione. Ora il ministero dell'Economia cerca di fare chiarezza, ma ...

Tassa sui pacchi da 2 euro, iper-ammortamento e IVA permute: le novità del MEFRinvio della handling fee sulle spedizioni sotto i 150 euro, stop ai limiti UE sull'iper-ammortamento e chiarimenti sulla nuova base imponibile IVA nelle operazioni di permuta

