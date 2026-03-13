Nella settimana dal 14 al 20 marzo 2026, la telenovela spagnola La Promessa rivelerà finalmente la vera identità di Basilio. La trama si infittisce mentre i personaggi principali si preparano a scoprire la verità nascosta dietro il loro passato. I fan sono in attesa di scoprire come si svilupperanno gli eventi e quali saranno le conseguenze di questa rivelazione.

Sta per iniziare una settimana che riserverà moltissimi colpi di scena ai fans della telenovela spagnola La Promessa. Nei nuovi episodi in onda dal 14 al 20 marzo su Rete 4 assisteremo a una scoperta sorprendente: Curro, Angela e Lope fanno ritorno dal casinò con una notizia destinata a suscitare grande scalpore. Ma cosa accadrà? Scopriamolo insieme. Angela, Lope e Curro si sono recati al casinò determinati a scoprire qualcosa di più su Basilio, e il loro viaggio non è stato certo vano. In pochi però riescono a immaginare quello che i tre sono riusciti a scoprire. Una volta rientrati alla tenuta, lasciano tutti stupefatti con una notizia... 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - La Promessa, anticipazioni settimanali dal 14 al 20 marzo 2026: svelata la vera identità di Basilio

Articoli correlati

La Promessa, anticipazioni settimanali dal 14 al 20 febbraio 2026: lo strano regalo di compleanno per LorenzoCosa ci riserveranno i nuovi episodi della telenovela spagnola La Promessa in onda dal 14 al 20 febbraio? Al centro dei riflettori troveremo nuove...

Approfondimenti e contenuti su La Promessa anticipazioni settimanali...

Temi più discussi: La Promessa, anticipazioni settimanali dal 7 al 13 marzo 2026: Toño prova a giustificarsi; La Promessa Anticipazioni 7 marzo 2026: Sogni infranti per Manuel, Toño è tornato a mani vuote!; La promessa, anticipazioni dall’1 al 7 marzo 2026; La Promessa, anticipazioni settimanali dal 14 al 20 marzo 2026: svelata la vera identità di Basilio.

La Promessa, anticipazioni settimanali dal 14 al 20 marzo 2026: svelata la vera identità di BasilioUna clamorosa scoperta di Curro, Lope e Angela al centro delle trame settimanali La Promessa in onda su Rete 4 dal 14 al 20 marzo. Le news. superguidatv.it

La promessa, anticipazioni dal 16 al 22 marzo 2026: Curro indaga sulla gioielleria LlopAnticipazioni La promessa 16-22 marzo 2026: Curro indaga sulla gioielleria Llop, il duca di Carvajal manda il palazzo in subbuglio. Eugenia sempre più in pericolo. lifestyleblog.it

Un appuntamento fissato online con la promessa di un incontro sessuale che si trasformava in un’aggressione. È il meccanismo con cui tre giovani avrebbero attirato le vittime per poi rapinarle, aggredirle e ricattarle, scegliendo uomini individuati anche in bas - facebook.com facebook

Ottanta anni fa, democrazia e Repubblica ci hanno fatto una promessa. Oggi è necessario chiedersi quanto di quella promessa sia stato mantenuto. Ho provato a farlo in questo libro. Esce il 7 aprile per @RizzoliLibri ed è già disponibile in tutte le librerie e gli x.com