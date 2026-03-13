Nella prossima puntata della soap spagnola, Eugenia rivela a Martina le sofferenze che ha subito al sanatorio, mentre Curro visita la gioielleria Llop alla ricerca di indizi sul mandante sconosciuto. La puntata del 14 marzo si concentra sulle testimonianze di Eugenia e sulle indagini di Curro, che cercano di fare luce su fatti ancora nascosti.

Ecco cosa accadrà nella puntata di domani della soap spagnola: Curro esplora la gioielleria Llop alla ricerca di indizi sul misterioso mandante, Eugenia racconta a Martina le torture subite al sanatorio. La Promessa sarà trasmessa domani alle 19:40 nell'access prime time di Rete 4. La popolare soap opera spagnola, in onda dal lunedì alla domenica e disponibile anche in live streaming e on demand su Mediaset Infinity, è ambientata nei dintorni di Cordova e segue le intricate vicende che si svolgono nel palazzo dei marchesi di Luján. Ecco un'anteprima delle anticipazioni della puntata: mentre Curro segue l'unica pista per smascherare il suo assassino, Eugenia rompe il silenzio sugli orrori del passato, scatenando una reazione a catena nel Palazzo. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - La Promessa anticipazioni 14 marzo: Eugenia svela le torture del sanatorio, Curro indaga

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