A Verona, un nuotatore condivide la piscina con tre gruppi di signore che alle 9.30 praticano acquagym. Dopo un lungo viaggio dall’Australia, si sta preparando per il debutto stagionale nel dorso a Losanna, dopo aver affrontato una sessione di allenamenti molto intensa. Lo sportivo ha espresso il suo disagio riguardo alle condizioni di allenamento.

È appena tornato dall' Australia e da una sessione di allenamenti massacrante, pronto per il debutto stagionale nel dorso a Losanna. Per Thomas Ceccon, campione azzurro del nuoto, plurimedagliato olimpico e primatista mondiale dei 100 dorso, questo 2026 è già il primo anno di avvicinamento alle Olimpiadi di Los Angeles 2028, il grande obiettivo di una carriera già stellare che spera di arrivare al picco in California, quando il vicentino avrà 27 anni, la piena maturità agonistica. Anche per questo Ceccon è stato in Australia, anche per questo ora chiedo maggiore attenzione e comprensione in Italia. L'azzurro ne ha parlato in una lunga intervista concessa a Repubblica.

© Ilfattoquotidiano.it - “A Verona condivido la piscina con tre gruppi di signore che alle 9.30 fanno acquagym. Non posso prepararmi così per le Olimpiadi”: lo sfogo di Ceccon

Il nuotatore Thomas Ceccon tornerà a gareggiare venerdì a Losanna e la prossima settimana al China Swimming Open.

