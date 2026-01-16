Gli alberi si prendono la rivincita nelle opere di Debora Hirsch.

Tre alberi, Ginkgo biloba, Pterocarya fraxinifolia e Torreya taxifolia, in via di estinzione in natura, e custoditi dall’ Orto Botanico di Brera, hanno ispirato Debora Hirsch che firma l’installazione Vanishing Trees a Palazzo Citterio (sino al 15 aprile). Una magnetica esplosione di colori sul ledwall al piano terra, una reinterpretazione digitale che rende gli alberi quasi presenze vive "per far sentire le persone parte del mondo vegetale", aggiunge Hirsch, laureata in ingegneria e pittrice. Lei si è ispirata ad una ricerca - Plant Humanities - che considera gli alberi entità bio culturali, mettendoli al centro dell’indagine. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

