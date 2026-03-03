Gloria, una figura che ha attraversato un percorso di alti e bassi, si trova ora in carcere. Due anni fa, un’attrice interpretava un personaggio con lo stesso nome, una star dello spettacolo in crisi. La storia di questa donna si intreccia con quella del personaggio, evidenziando una realtà complessa e difficile da dimenticare.

Naviga il sito di iodonna.it con pubblicità profilata e senza abbonarti La diva sul viale del tramonto finisce in carcere ed è costretta a fare i conti con il passato. Strafottente e fragile al tempo stesso, Gloria adesso è in carcere. Due anni fa Sabrina Ferilli su Rai 1 interpretava Gloria Grandi, stella del mondo dello spettacolo in completo declino. Oggi, martedì 3 marzo, torna a vestirne i panni in un film che va in onda dalle 21:30 anche su RaiPlay. Si intitola Gloria – Il ritorno e conclude la sua storia iniziata nella serie tv in tre puntate che andava in onda a febbraio 2024. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Il ritorno alle origini, sempre rinnegate, diventa l’unica strada possibile per ricominciare

La Supercoppa non si disputerà a Riad il prossimo anno: possibile anche un ritorno alla finale unicaLa Supercoppa italiana chiude il capitolo saudita, almeno per ora: la Lega Serie A ora riflette sul bilancio dell’esperienza a Riad e guarda alle...

Leggi anche: Dalla sabbia alla neve. Il ritorno alle origini dell’ultramaratoneta

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Il ritorno alle origini sempre...

Temi più discussi: Zyxel, ritorno alle origini nella relazione con i partner; Milano Fashion Week: ritorno alle origini; Ritorno alle origini: al Salone del Vermouth Torino riabbraccia Cinzano; Terre di Siena Ultramarathon da record: superata quota 2mila runner per il ritorno alle origini.

Terre di Siena Ultramarathon da record: superata quota 2mila runner per il ritorno alle originiÈ pronta a scattare domani, domenica 1 marzo, l’11ª edizione della Terre di Siena Ultramarathon, organizzata da UISP Comitato di Siena e inserita nella settimana di eventi di Siena Sport Experience pr ... radiosienatv.it

Politica, ritorno alle origini: Lillo Pisano reintegrato in Fratelli d’ItaliaCambio di gruppo alla Camera e ritorno a casa per il deputato agrigentino Calogero Pisano, che è stato ufficialmente reintegrato in Fratelli d’Italia. L’annuncio è arrivato nelle scorse ore a Montec ... scrivolibero.it

Manuela Arcuri, ritorno di fiamma con il marito Giovanni Di Gianfrancesco: vacanza di famiglia a Dubai - facebook.com facebook

Ritorno degli italiani, tutte le indicazioni della Farnesina: «Ecco i voli speciali e i siti su cui registrarsi» x.com