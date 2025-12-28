Verissimo Ornella Muti | Papà è morto davanti ai miei occhi Poi la verità su Celentano

In questa intervista, Ornella Muti condivide momenti di vita personali, tra ricordi dolorosi e verità sul suo rapporto con Adriano Celentano. Dalla perdita del padre alla sincerità sulle sue esperienze, l’attrice si apre con naturalezza, offrendo una testimonianza autentica e significativa. Un’occasione per conoscere meglio una figura nota del cinema italiano, al di fuori dell’immagine pubblica.

(Adnkronos) – Dalla morte prematura del padre alla verità sul suo rapporto con Adriano Celentano. Oggi Verissimo ha riproposto l'intervista di Ornella Muti dove l'attrice si è raccontata senza filtri. L'attrice ha ricordato papà Mario, scomparso quando aveva lei solo 11 anni: "È morto davanti a me, non cancellerò mai quell'immagine. Non siamo mai preparati, . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

