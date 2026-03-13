Kvara è al centro di un dibattito che riguarda la sua performance in diverse competizioni. In Ligue 1, il calciatore appare meno incisivo, mentre in Champions ha dimostrato di saper fare la differenza con una doppietta contro il Chelsea. La sua motivazione e il rendimento sembrano variare in base al livello delle sfide, lasciando aperte alcune domande sulla sua continuità.

La doppietta ai danni del Chelsea ha riacceso il dibattito su un Kvara “double face”: evanescente in Ligue 1, fenomenale in Champions. Un campione è tale se la sua motivazione oscilla in base al livello della partita? Il punto dell’Equipe. Un”doppio” Kvara. Si legge sull’Equipe: L’ingresso determinante dell’ex napoletano mercoledì potrebbe aver c ambiato il volto della stagione parigina. E ha alimentato l’idea che esistano due «Kvara»: quello che si esalta in Champions League e quello che fatica a imporre la propria forza in Ligue 1. Nelle ultime settimane, le prestazioni insufficienti del georgiano in campionato hanno portato a qualche rimprovero interno da parte di dirigenti, compagni o membri dello staff. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Kvara come Giano bifronte: spento in Ligue 1, alieno in Champions. La sua motivazione oscilla a seconda del livello della partita

Articoli correlati

Si è spento l’ex preside Berta: «La scuola sua seconda casa»Un punto di riferimento certo, solido e con una grande attenzione e premura per tutti, dai suoi cari a quella che per lui è stata una seconda...

Sinner crolla a Doha. Il numero 2 del mondo perde la seconda partita della sua stagione contro il ceco Jakub MensikJannik Sinner non ce la fa e incassa una seconda sconfitta di stagione, stavolta contro il ceco Jakub Mensik, fermandosi così ai quarti di finale del...