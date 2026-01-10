Si è spento l’ex preside Berta | La scuola sua seconda casa

È scomparso l’ex preside Berta, figura di riferimento per il liceo Caniana. Figura dedita alla formazione e al benessere degli studenti, è ricordato per il suo impegno e l’affetto dimostrato nel tempo. La figlia Giulia lo definisce un pilastro per la famiglia. La sua scomparsa rappresenta una perdita significativa per la comunità scolastica e per tutti coloro che lo hanno conosciuto.

