Si è spento l’ex preside Berta | La scuola sua seconda casa
È scomparso l’ex preside Berta, figura di riferimento per il liceo Caniana. Figura dedita alla formazione e al benessere degli studenti, è ricordato per il suo impegno e l’affetto dimostrato nel tempo. La figlia Giulia lo definisce un pilastro per la famiglia. La sua scomparsa rappresenta una perdita significativa per la comunità scolastica e per tutti coloro che lo hanno conosciuto.
IL LUTTO. Ex dirigente al «Caniana» la grande attenzione ai ragazzi e l’affetto dei colleghi. La figlia Giulia: «Un pilastro per la famiglia». 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
