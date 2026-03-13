Koné Inter Chivu impazzisce per lui | le caratteristiche che lo rendono un obiettivo principale

Cristian Chivu, responsabile del settore giovanile dell'Inter, ha espresso entusiasmo per Koné Inter, considerandolo uno dei principali obiettivi di mercato per la prossima estate. La società nerazzurra ha puntato su alcune caratteristiche specifiche del calciatore che lo rendono un profilo interessante, e il nome di Koné Inter viene frequentemente menzionato come possibile arrivo.

Inter News 24 Koné Inter, il grande obiettivo per il calciomercato estivo, le caratteristiche che fanno impazzire Cristian Chivu. L’estate nerazzurra si preannuncia caldissima e il nome in cima alla lista dei desideri della dirigenza di Viale della Liberazione è quello di Manu Koné. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il centrocampista francese, attualmente in forza alla Roma, sarebbe il profilo individuato per compiere il definitivo salto di qualità nel reparto mediano. L’analisi tattica: Koné sfida i numeri di Calhanoglu. L’interesse dell’Inter non è casuale, ma figlio di un’attenta analisi statistica. Manu Koné, centrocampista classe 2001 noto per la sua debordante potenza fisica e la capacità di strappare palla agli avversari, vanta numeri impressionanti. 🔗 Leggi su Internews24.com

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