Inter rivoluzione in porta | non è il ‘Dibu’ Martinez l’obiettivo principale | CM

L’Inter si trova ad affrontare un momento di transizione nel settore portieri, con Sommer vicino alla partenza e ‘Pepo’ Martinez in bilico. La società valuta attentamente le opzioni disponibili, senza considerare prioritariamente il nome del ‘Dibu’ Martinez. La situazione evidenzia un cambiamento strategico nella rosa, con i dirigenti nerazzurri che lavorano per individuare la soluzione più adeguata alle esigenze della squadra.

Sommer va verso l’addio, anche ‘Pepo’ Martinez in bilico: c’è al momento un favorito nella lista dei dirigenti nerazzurri Porti girevoli all’ Inter, con Sommer al capolinea della sua avventura con la maglia nerazzurra. Ci saranno grosse novità tra i pali in estate, con l’esperto svizzero che saluterà Milano. Emiliano Martinez, 33 anni (Ansa) – Calciomercato.it L’ex Bayern Monaco è calato come rendimento rispetto alle scorse annate e l’Inter farà altre scelte in porta. Sommer è in scadenza e il suo contratto non verrà rinnovato a fine stagione. La dirigenza vicecampione d’Europa sta vagliando diverse piste, ultima la possibilità di ingaggiare Emiliano Martinez. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

Inter, cosa succede in porta? Vicario resta il preferito, no a Dibu MartinezIn casa Inter, le intenzioni per la porta restano chiare: Vicario è il favorito, mentre Dibu Martinez non rientra nei piani.

Porta Inter, Guglielmo Vicario è il prescelto per l’eredità di Sommer: scavalcato il “Dibu” MartìnezI vertici dell’Inter hanno scelto Guglielmo Vicario come nuovo portiere, designandolo come l’erede di Yann Sommer.

