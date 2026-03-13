kilowatt festival iscrizioni aperte ai laboratori residenziali

A Arezzo, il 13 marzo 2026, l’Associazione culturale CapoTraveKilowatt ha aperto le iscrizioni per tre laboratori residenziali che si terranno durante la ventiquattresima edizione del Kilowatt Festival, in programma a Sansepolcro dal 17 al 25 luglio. Le attività sono rivolte ai partecipanti interessati a coinvolgimenti pratici e formativi nel contesto dell’evento culturale. Le iscrizioni sono ora aperte.

Arezzo, 13 marzo 2026 – Sono tre i laboratori residenziali organizzati e promossi dall’Associazione culturale CapoTraveKilowatt, che si svolgeranno durante la ventiquattresima edizione di Kilowatt Festival, i n programma dal 17 al 25 luglio a Sansepolcro (Ar). A tenerli saranno tre professionisti della scena contemporanea quali, l’attore, autore e regista Nicola Borghesi, l’autrice, attrice e regista Daria Deflorian, il coreografo e performer Francesco Marilungo; un’opportunità formativa preziosa, per artiste e artisti professionisti e per chi studia teatro eo danza, di arricchire la propria pratica artistica. Una buona idea è il titolo del... 🔗 Leggi su Lanazione.it

