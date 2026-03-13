Juventus | vertice alla Continassa

Oggi alla Continassa si è svolto un incontro tra Luciano Spalletti e la dirigenza della Juventus. Il vertice ha avuto lo scopo di definire i dettagli del rinnovo contrattuale dell’allenatore. La riunione, che si è svolta in modo riservato, ha coinvolto i rappresentanti della società e il tecnico, senza ulteriori dettagli pubblici sulle trattative.

Luciano Spalletti e la dirigenza Juventus si sono incontrati oggi alla Continassa per un vertice decisivo che accelera verso la chiusura del rinnovo contrattuale. Dopo settimane di contatti intensi (iniziati dopo la trasferta di Roma e proseguiti nelle ultime due), l'accordo appare ormai a portata di mano.