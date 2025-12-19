Milik Juventus, l’attaccante torna disponibile dopo 574 giorni di assenza: Spalletti lo chiama per la sfida contro i giallorossi e ne elogia lo spirito. Una notizia tanto inaspettata quanto dolce anima la vigilia del big match dell’Allianz Stadium tra bianconeri e giallorossi. Milik Juventus, un binomio che sembrava ormai sbiadito dal tempo e dalla cattiva sorte, torna finalmente d’attualità prepotente. Arkadiusz Milik vede la luce in fondo al tunnel: l’attaccante polacco è stato ufficialmente inserito nella lista dei convocati per la cruciale sfida contro la Roma. Sembra passata un’eternità da quel lontano 25 maggio 2024, giorno di Juventus-Monza finita 2-0. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Milik Juventus, il polacco tornerà tra i convocati dopo un anno e mezzo! Spalletti lo inserisce nella lista per la Roma: i dettagli e gli scenari

Leggi anche: Milik, l’incubo è finito: torna in gruppo dopo un anno e mezzo. Futuro ancora in bilico per il polacco: Spalletti può valutarlo per il suo attacco

Leggi anche: Milik torna ad allenarsi dopo 553 giorni, il polacco rientra ed è a disposizione della Juve di Spalletti: difficile il ritorno in campo con la Roma

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Juventus, che sorpresa: Milik torna tra i convocati! - Dopo un calvario lunghissimo, potrebbe finalmente avvenire il ritorno tra i convocati di Milik nella ... fantamaster.it