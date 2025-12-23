Il dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha pubblicato 11.000 nuovi documenti relativi all’indagine su Jeffrey Epstein. Questa release amplia il patrimonio di informazioni disponibili, offrendo uno sguardo approfondito sulle attività e le indagini legate al caso. La disponibilità di questi materiali rappresenta un passo importante per la trasparenza e l’accesso alle informazioni pubbliche in un procedimento di grande interesse pubblico.

Il dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha reso disponibile una nuova e ampia tranche di materiali collegati all’inchiesta su Jeffrey Epstein. La documentazione, che supera gli 11 mila tra file digitali, immagini e altri atti. La notizia è stata riportata dai media statunitensi. In base a una prima ricognizione effettuata da Cbs News, si tratta del rilascio più consistente avvenuto finora. Il materiale includerebbe documenti dell’Fbi, comunicazioni interne del Dipartimento di Giustizia, citazioni in giudizio, atti giudiziari di varia natura e registrazioni legate alla morte di Epstein, avvenuta nel 2019 mentre si trovava in custodia federale. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Rilasciati 11 mila nuovi documenti: la mossa del dipartimento di Giustizia sul caso Epstein

Leggi anche: Caso Epstein, rimossi 15 documenti dal sito del Dipartimento Giustizia: “Scomparsa anche foto di Trump”

Leggi anche: Caso Epstein, Trump rilancia su Clinton e ordina verifiche del Dipartimento di Giustizia

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Rilasciati nuovi video e immagini della seconda missione del razzo spaziale Blue Origin New Glenn - Nelle scorse ore sono stati rilasciati nuovi video e immagini della seconda missione del razzo spaziale Blue Origin New Glenn (NG- hwupgrade.it

Il consulto con il dottore potrà essere effettuato anche a distanza, attraverso un incontro virtuale da remoto. Nei primi sei mesi dell’anno in Friuli Venezia Giulia sono stati rilasciati 344 mila attestati per giustificare le assenze da lavoro - facebook.com facebook