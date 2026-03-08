Perathoner trionfa nello snowboard | primo oro italiano alle Paralimpiadi

Emanuel Perathoner ha conquistato la medaglia d’oro nello snowboard cross uomini alle Paralimpiadi di Milano Cortina. La gara si è svolta oggi, con il atleta italiano che è riuscito a superare gli avversari e a salire sul podio più alto. La vittoria rappresenta il primo oro italiano in questa edizione dei Giochi Paralimpici.

Emanuel Perathoner ha vinto la medaglia d’oro nello snowboard cross uomini alle Paralimpiadi di Milano Cortina. E’ il primo oro per i colori azzurri dei Giochi 2026. Sulla pista di Cortina D’Ampezzo ha preceduto l’australiano Ben Tudhope e il coreano Lee Jehyuk. "L'oro è quello a cui abbiamo sempre puntato" «E' bello, è quello che abbiamo puntato, quello su cui abbiamo lavorato tutte queste stagioni ed è meraviglioso». E’ il primo commento di Emanuel Perathoner, campione paralimpico nello snowboard e prima medaglia d’oro a Milano Cortina. «Qualcuno si è fatto male - ha aggiunto - ma alla fine è andato tutto bene. La settimana prossima c'è la prossima gara (il Banked slalom uomini, ndr), per cui puntiamo all’oro anche in quella. 🔗 Leggi su Feedpress.me

Primo oro Italia alle Paralimpiadi, Perathoner trionfa nello snowboard cross"Pista perfetta, sono felicissimo", afferma CORTINA - Emanuel Perathoner è la prima medaglia d'oro italiana alle Paralimpiadi di Milano Cortina 2026...

