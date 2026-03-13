Iran la minaccia di Trump | Guardate cosa succede oggi

Donald Trump ha pubblicato un messaggio sul social Truth in cui avverte l'Iran, scrivendo:

(Adnkronos) – "Guardate cosa succederà oggi a questi folli criminali". E' la minaccia che Donald Trump, con un post sul social Truth, invia all'Iran mentre la guerra iniziata da Stati Uniti e Israele si avvia a tagliare il traguardo delle due settimane. "Stiamo distruggendo completamente il regime terroristico dell'Iran dal punto di vista militare, economico. L'articolo proviene da. Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Articoli correlati

Iran, Trump minaccia nuovi raid: ‘Oggi l’Iran sarà colpito molto duramente’Mentre il conflitto si allarga e la pressione aumenta, Trump chiude la porta della diplomazia: preannuncia nuovi attacchi e allunga la lista dei...

Leggi anche: “Guardate, Natalia Titova…”. Cosa succede mesi dopo il triste annuncio di Rosolino

Iran, Trump minaccia con l’armata. Teheran: risposta schiacciante

Tutti gli aggiornamenti su Iran la minaccia di Trump Guardate cosa...

Temi più discussi: L'Iran minaccia l’Europa: Qualsiasi azione sarebbe un atto di guerra. Rischio allargamento del conflitto; Iran, la minaccia costruita e la guerra che può travolgere l’Occidente; Potenza di fuoco dell’Iran: missili, droni e la minaccia che può arrivare fino all’Europa; L’Iran colpisce gli alleati Usa nel Golfo e minaccia l’inferno.

Guerra Iran, minacce di Mojtaba Khamenei nel primo discorso senza mostrarsi in video: Apriremo nuovi frontiMojtaba Khamenei ha diffuso il suo primo messaggio da Guida suprema, in cui promette di aprire altri fronti di guerra ... virgilio.it

L'Iran minaccia l’Europa: «Qualsiasi azione sarebbe un atto di guerra». Rischio allargamento del conflittoTeheran alza il livello dello scontro e avverte direttamente i Paesi europei: qualunque partecipazione alla campagna israelo-americana contro la Repubblica islamica verrebbe considerata ... ilmattino.it

Maurizio Belpietro a #drittoerovescio sulla guerra in Iran e sugli effetti sull'economia italiana e degli altri Paesi europei - facebook.com facebook

#piazzapulita Guerra in Iran, Serra: "Tutte le guerre sono di merda, ma questa lo è particolarmente". x.com