iPhone 17e | Apple sfida Google con AI e Dynamic Island ma display e fotocamera restano un compromesso

Apple annuncia l’iPhone 17e, un nuovo modello che cerca di spodestare Google introducendo funzionalità avanzate di intelligenza artificiale e un display senza notch. La casa di Cupertino ha deciso di eliminare la classica tacca, sostituendola con la Dynamic Island, ma il nuovo telefono presenta un display più piccolo e una fotocamera meno potente rispetto ai modelli di fascia alta. I dettagli arrivano in un momento in cui Apple si prepara a lanciare il dispositivo nel mercato di fascia media nel 2026.

iPhone 17e: Apple punta sull'intelligenza artificiale e abbandona il notch, ma con qualche rinuncia. L'iPhone 17e, previsto per il 2026, segna una svolta nella strategia di Apple per il mercato degli smartphone di fascia media. L'azienda intende competere direttamente con modelli come il Pixel 10a di Google, offrendo un dispositivo con funzionalità avanzate, tra cui l'integrazione di Apple Intelligence e l'abbandono del notch a favore della Dynamic Island, pur mantenendo alcuni compromessi su display e fotocamera. Una strategia per ampliare la base utenti. L'iPhone 17e rappresenta un tentativo di Apple di presidiare la fascia di prezzo più accessibile del mercato smartphone, intercettando un pubblico più ampio, soprattutto tra chi si avvicina per la prima volta al mondo iOS.

