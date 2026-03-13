Io sono Farah finale Tahir muore davvero o è vivo? Verità sulle ultime scene

Da latuafonte.com 13 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Arriva il momento di assistere al grande finale di Io sono Farah, con Tahir che decide di sacrificarsi per proteggere Mehmet, il fratello ritrovato. Così ci ritroviamo ad assistere al funerale di Lekesiz, nelle ultime scene della serie TV turca. Ma il protagonista è davvero morto? Vediamo insieme cosa succede nell’ultima puntata, segnalandovi che qui di seguito ci sono importanti spoiler sul finale. Tahir muore o è vivo nel finale di Io sono Farah?. Nessun lieto fine per Farah e Tahir dopo tutta la lotta affrontato nel corso dei vari episodi? Nella prima serata di venerdì 13 marzo 2026, va in onda l’ultima puntata della serie TV turca, con protagonisti Demet Özdemir e Engin Akyürek. 🔗 Leggi su Latuafonte.com

