Io sono Farah quale è il piano di Farah e quando confessa a Tahir la verità

Farah ha deciso di agire. Dopo aver scoperto che Behnam la sta avvelenando, la protagonista si prepara a rivelare la verità a Tahir. La sua mossa potrebbe cambiare tutto, ma ora non sa ancora se sarà in grado di affrontare le conseguenze.

Dopo aver scoperto che Behnam la sta avvelenando, l a protagonista di Io sono Farah ha deciso di mettere in atto un piano. Infatti, la vediamo in questi giorni mostrare dolcezza al padre di suo figlio Kerimsah. La giovane donna, inoltre, ha appena scoperto che Tahir ha accettato di concederle il divorzio. Tutta questa situazione porta Behnam a riconsiderare le sue azioni contro Farah, tanto che appare decisamente più permissivo e comprensivo con lei. Ma perché quest’ultima sta agendo in questo modo? Qual è il suo vero piano e quando confessa finalmente a Tahir cosa le sta accadendo? Vediamo insieme le anticipazioni turche cosa dicono. 🔗 Leggi su Latuafonte.com

