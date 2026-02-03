Arezzo spari in A1 e commenti a pallettoni | il popolo di Facebook chiede mira meglio

Questa mattina sull’autostrada A1 si sono verificati alcuni spari che hanno provocato il panico tra i automobilisti. Un uomo è stato ferito alla spalla e portato in ospedale, mentre un altro è scappato senza conseguenze. La scena ha scatenato commenti tra gli utenti di Facebook, che scherzano e invitano a “mira meglio” in modo sarcastico. Le forze dell’ordine stanno cercando di capire cosa sia successo e chi abbia aperto il fuoco.

Succede che in A1 si spara, uno scappa, uno si piglia una pallottola nella spalla e finisce in ospedale. Fin qui cronaca. Poi però arriva Facebook, e lì non c’è pattuglia che tenga. Sotto il post della sparatoria notturna, il tribunale popolare apre le udienze in modalità bar sport armato: niente avvocati, niente codice penale, solo CAPS LOCK e sete di piombo. La linea è chiara: – “Peccato sia solo ferito” – “Mirate 20 cm più su” – “La testa è un po’ più in alto” – “Meno male iniziano a usare il piombo” Altro che CSI: qui siamo a Tiro a Segno Social, con esperti balistici formatisi tra un caffè corretto e la terza media presa per sfinimento.🔗 Leggi su Lortica.it

Approfondimenti su Arezzo A1

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Arezzo A1

Argomenti discussi: Banditi in fuga, spari sull’A1: poliziotto apre il fuoco e ferisce un bandito.

Banditi in fuga sull’A1, speronano l’auto della polizia: inseguimento e sparatoria nei campiUn ladro è rimasto ferito a una spalla ed è stato trasferito in ospedale dove è piantonato. l’altro è ancora in fuga. Avevano commesso un furto in una casa ... msn.com

Bandito ferito dallo sparo di un poliziotto dopo l'inseguimento in A1: ricoverato a PerugiaRicoverato a Perugia un 33enne di origini albanesi rimasto ferito a una spalla durante una sparatoria contro la polizia lungo l'A1. L'uomo, ora piantonato in ospedale, faceva parte di un gruppo di due ... corrieredellumbria.it

ArezzoTv. . Cronaca Aretina del 6.1.26 In Studio: Chiara Sadotti SOMMARIO Epifania con la neve anche nell'Aretino. Adesso allerta ghiaccio Crisi Amom, domani un incontro tra azienda e sindacati Spari contro due gatte, operato anche il secondo micio. La ric - facebook.com facebook