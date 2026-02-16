Bergamo parlano i genitori della bambina afferrata da uno sconosciuto al supermercato | Abbiamo avuto tanta paura Più che un rapimento abbiamo temuto volesse farle del male
I genitori della bambina di un anno e mezzo, che uno sconosciuto ha tentato di afferrare al supermercato Esselunga di Bergamo, raccontano di aver vissuto momenti di grande paura. La donna spiega che, più che un rapimento, temevano che l’uomo volesse farle del male, soprattutto dopo aver visto il comportamento aggressivo dell’uomo che ha inseguito la bambina tra i corridoi. La piccola, che ora sorride con il gesso al braccio, gioca nella casa dei genitori, che ancora si chiedono come sia riuscita a scappare.
Il papà racconta a Repubblica: «Mi sono reso conto che l'istinto dell'uomo è veramente di sopravvivenza. Vedere in pericolo la propria figlia è stata dura e l'intervento è stato immediato: non pensi, intervieni, fai». La bimba in genere stava nel carrello, come ha riferito il padre, ma «voleva camminare e io l'ho data alla mia compagna: è stata una frazione di secondo, il supermercato era pienissimo e non ti aspetti assolutamente una cosa del genere. Per me quell'uomo si stava semplicemente accovacciando per legarsi i lacci delle scarpe, invece ha preso la bambina sollevandola verso l'alto».
