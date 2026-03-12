Andrea Bocelli ha invitato Timothée Chalamet a un suo concerto, sperando di far cambiare idea all’attore statunitense su opera e balletto. La star italiana ha parlato con la rivista People, commentando le recenti dichiarazioni del protagonista di Hollywood, molto discusse e al centro dell’attenzione. L’invito è arrivato dopo le parole di Chalamet sull’interesse per il mondo dello spettacolo classico.

Tra i tanti negli ultimi giorni lo hanno criticato, invitandolo a informarsi meglio e a rivedere le proprie posizioni c'è anche Andrea Bocelli, che parlando con la rivista statunitense People ha detto «Credo che spesso tendiamo a prendere le distanze da ciò che non abbiamo ancora veramente incontrato». Secondo Bocelli, infatti, le dichiarazioni di Chalamet sono proprio frutto della poca dimestichezza con forme d'arte che «hanno attraversato i secoli e continuano a parlare al cuore umano, perché rispondono a un profondo bisogno di bellezza, verità ed emozione. Non sono arti del passato, ma linguaggi vivi che possono ancora commuoverci, farci riflettere e unire generazioni diverse.

Andrea Bocelli invita Timothée Chalamet a un suo concerto per fargli cambiare idea su opera e balletto

