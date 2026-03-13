A Livigno la stagione invernale prosegue fino al 3 maggio, dopo aver raggiunto il suo apice tra il 6 e il 22 febbraio con le gare delle Olimpiadi. La località è ancora aperta per gli appassionati di sci e snowboard, che possono godere delle piste olimpiche e delle condizioni di neve favorevoli. La stagione, definita d’oro, continua a offrire opportunità per gli sportivi fino alla sua conclusione.

Proseguirà fino al 3 maggio la stagione invernale da medaglia d’oro di Livigno, che ha raggiunto il suo culmine dal 6 al 22 febbraio con le gare delle Olimpiadi. I 115 km di piste si presentano in condizioni ottimali, con un manto nevoso naturale, compatto e accuratamente preparato. A garantire i collegamenti tra le diverse aree sciistiche ci pensano gli impianti di risalita più all’avanguardia, tra cui la nuovissima seggiovia Altavista. "Le Olimpiadi hanno portato a Livigno un’energia e una dimensione internazionale straordinarie, accentuando aspetti che in realtà fanno parte della nostra identità da sempre – sottolinea Luca Moretti, Presidente di Livigno Next –. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Inverno d’oro a Livigno. La stagione continua sulle piste olimpiche

Articoli correlati

Livigno, malore fatale: 68enne muore sulle pisteUn uomo di 68 anni, italiano, ha perso la vita questa mattina a Livigno, sulle piste della ski area Valandrea, dopo aver accusato un infarto,...

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Inverno d'oro a Livigno La stagione...

Discussioni sull' argomento Inverno d’oro a Livigno. La stagione continua sulle piste olimpiche; Dove scappare per il Ponte dell’Immacolata 2025: 20 idee last minute irresistibili.

Alla scoperta di Livigno per gli sportivi: perché tutti gli atleti vogliono allenarsi quiChiuse le Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026, restano i luoghi che hanno ospitato Giochi e atleti. Uno di questi è il centro di preparazione olimpica di Livigno ... vanityfair.it

Livigno: la stagione olimpica inizia già il 29 novembreCi sono inverni che arrivano e passano, ricchi nella loro quotidiana meraviglia e perfettamente inseriti nello scorrere del tempo di una natura bellissima e incontaminata. E poi ce ne sono altri, ... sportmediaset.mediaset.it

Dopo lo show autunno/inverno 2026 di @maisonvalentino presentato questa sera a Roma, #LilyAllen si è esibita live con alcune canzoni del suo nuovo album. Scopri di più nel video - facebook.com facebook

Igor (Emmanuilovich) Grabar Mattina d’inverno “Winter Morning” (1907). x.com