Livigno malore fatale | 68enne muore sulle piste

Da sondriotoday.it 10 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo di 68 anni ha perso la vita questa mattina a Livigno, sulle piste della ski area Valandrea, a causa di un infarto. L’incidente è avvenuto durante l’attività sulla neve, e nonostante i soccorsi, non c’è stato nulla da fare. La notizia ha suscitato commozione tra gli appassionati della zona, che si uniscono al cordoglio della famiglia.

Un uomo di 68 anni, italiano, ha perso la vita questa mattina a Livigno, sulle piste della ski area Valandrea, dopo aver accusato un infarto, purtroppo rivelatosi fatale.L'allarme è scattato in codice rosso alle 11,45, e oltre ai mezzi e al personale di soccorso della ski area sono stati attivati. 🔗 Leggi su Sondriotoday.itImmagine generica

