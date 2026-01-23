Matteo Bassetti ha condiviso i dieci errori più comuni nella gestione dell’influenza K, un’infezione virale che può causare complicazioni. Nel suo approfondimento, vengono analizzati i rischi legati all’uso di farmaci e ai comportamenti da evitare, offrendo anche consigli pratici su quali trattamenti utilizzare per alleviare i sintomi. Questa guida mira a promuovere una corretta gestione della malattia, favorendo la prevenzione e il rispetto delle indicazioni mediche.

Matteo Bassetti è tornato a parlare dell’influenza K che ha colpito l’Italia, mettendo in guardia la popolazione sui “10 errori tipici che si commettono, ma che sarebbero da evitare nella gestione dell’influenza a casa”. In un video pubblicato sulla sua pagina Facebook, l’infettivologo ha definito una “balla clamorosa” la credenza secondo cui gli antiinfiammatori accelererebbero la guarigione, così come quella secondo cui l’ibuprofene sarebbe meglio del paracetamolo. L’esperto ha consigliato anche quale farmaco usare contro l’influenza: è l’Oseltamivir antivirale orale. I 10 errori sull'influenza da evitare secondo Matteo Bassetti Quando è atteso il nuovo picco dell'influenza K in Italia Bassetti spiega quale farmaco usare contro l'influenza I 10 errori sull’influenza da evitare secondo Matteo Bassetti Matteo Bassetti ha pubblicato un video sulla sua pagina Facebook nella nel pomeriggio di giovedì 22 gennaio. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Bassetti e l'influenza K, i "10 errori da non commettere" tra farmaci, contagio e cortisone: "Balla clamorosa"

