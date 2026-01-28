Meta blocca il sito che identifica gli agenti ICE | link rimossi da Facebook e Instagram

Meta ha deciso di bloccare il sito ICE List, che permette di identificare gli agenti dell'immigrazione americana. Facebook e Instagram hanno rimosso i link che portavano a questa piattaforma. La misura ha suscitato diverse reazioni, con alcuni che vedono il gesto come una limitazione alla trasparenza. Per ora, il sito rimane inaccessibile attraverso i social del gruppo Meta.

Meta ha bloccato la condivisione dei link a ICE List, il sito che monitora gli agenti dell'immigrazione USA. Tra accuse di censura e violazioni della privacy, la stretta arriva dopo i violenti rastrellamenti dell'ICE e i tentativi dei cittadini di dare un volto ai protagonisti delle operazioni anti-immigrati.🔗 Leggi su Fanpage.it Approfondimenti su Meta ICE C’è un motivo se Meta non blocca le truffe su Instagram e Facebook: quanto ci guadagna davvero Meta testerà gli abbonamenti premium su Facebook, Instagram e WhatsApp Meta sta pianificando di introdurre abbonamenti premium su Facebook, Instagram e WhatsApp. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Meta ICE Argomenti discussi: Meta blocca il sito che identifica gli agenti ICE: link rimossi da Facebook e Instagram; Così oltre metà degli italiani blocca ancora il proprio fascicolo sanitario elettronico; Meta blocca l’accesso degli adolescenti ai personaggi AI a livello globale; Meta blocca l'accesso agli adolescenti ai personaggi AI. Meta blocca il sito che identifica gli agenti ICE: link rimossi da Facebook e InstagramMeta ha bloccato la condivisione dei link a ICE List, il sito che monitora gli agenti dell’immigrazione USA. Tra accuse di censura e violazioni della privacy, la stretta arriva dopo i violenti ... fanpage.it LIBERTÀ DI STAMPA / Sacrosantissimo pelare META. Meno sacrosantissimo bloccare Falsissimo. La Libertà di Stampa è a senso unico alternato #fabriziocorona #falsissimo #libertadistampa - facebook.com facebook Meta blocca l'accesso agli adolescenti ai personaggi AI x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.