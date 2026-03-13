Incontro a Locri con il sottosegretario Sbarra per il Sì al referendum

Il sottosegretario alla presidenza del Consiglio dei ministri con delega al Sud, Luigi Sbarra, sarà a Locri il 16 marzo alle ore 17 nel Palazzo Nieddu Del Rio. Parteciperà all’incontro intitolato “Referendum e futuro del paese”, che si concluderà con il suo intervento. L’evento si focalizza sul sostegno al Sì al referendum costituzionale sulla riforma.

La morte di Enrica Bonaccorti, Chanel Totti per la prima volta in tv, Tony Pitony senza maschera e gli altri gossip da leggere nel weekend All’incontro, moderato dal giornalista Francesco Sorgiovanni e introdotto dal presidente del Comitato SìRiforma Reggio Calabria, avvocato Rosario Scarfò, dopo i saluti del sindaco di Locri Giuseppe Fontana, dell’assessore regionale Giovanni Calabrese e del presidente della Camera Penale Simonetti di Locri, avv. Antonio Alvaro, interverranno la presidente della Corte d’Appello di Reggio Calabria Caterina Chiaravalloti e l’avv. Cesare Placanica del Comitato SìRiforma. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

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