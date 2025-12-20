Liberty Lines revocate le misure per sei indagati | provvedimenti cautelari cancellati dal Riesame
Il Tribunale del Riesame di Palermo ha revocato le misure restrittive disposte dal gip di Trapani nell’ambito della maxi inchiesta che, nelle scorse settimane, ha coinvolto la compagnia di navigazione Liberty Lines. I giudici hanno accolto i ricorsi presentati dagli avvocati degli indagati. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
