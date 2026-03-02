Il Testamento di Ann Lee | il trailer ufficiale del nuovo film con Amanda Seyfried

È disponibile il nuovo trailer de Il Testamento di Ann Lee, il film targato Searchlight Pictures che arriverà nelle sale italiane il 12 marzo. Dalla pluripremiata sceneggiatrice e regista Mona Fastvold (The World to Come, The Brutalist) arriva la straordinaria storia vera di Ann Lee, fondatrice della setta religiosa nota come gli Shakers. La candidata all’Oscar Amanda Seyfried interpreta l’indomabile leader del movimento, che predicava l’uguaglianza di genere e sociale ed era venerata dai suoi seguaci. Il Testamento di Ann Lee cattura l’estasi e il tormento della sua missione utopica, con oltre una dozzina di inni tradizionali Shaker reinterpretati come movimenti estatici, coreografati da Celia Rowlson-Hall (Vox Lux) e accompagnati da brani originali e colonna sonora firmati dal vincitore dell’Oscar Daniel Blumberg (The Brutalist). 🔗 Leggi su Nerdpool.it

