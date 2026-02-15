Ilary Blasi si sposa Il diamante da sogno a Parigi nel giorno di San Valentino e la dedica a Bastian Muller | Per sempre

Ilary Blasi si è sposata a Parigi, il giorno di San Valentino, attirando l’attenzione di tutti con il suo anello di diamante. La conduttrice ha scelto la città dell’amore per celebrare il suo matrimonio con Bastian Muller, poco prima di una cena romantica sotto le luci della Torre Eiffel. La donna ha condiviso una dedica speciale, “Per sempre”, rafforzando il significato di questo momento.

Un diamante solitario che brilla più delle luci della Tour Eiffel che si stagliano sullo sfondo, accompagnato da una promessa che sa di eternità: “My Forever Valentine”. È con questa immagine, postata sui social nel giorno degli innamorati, che Ilary Blasi ha acceso i riflettori sul suo futuro sentimentale, suggerendo che il capitolo delle seconde nozze con l’imprenditore tedesco Bastian Müller potrebbe essere ormai prossimo alla scrittura. La proposta, secondo quanto trapela dagli scatti condivisi, è andata in scena nel cuore di Parigi, durante una fuga romantica organizzata per celebrare il 14 febbraio, la festa degli innamorati.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it Ilary Blasi si sposa. Il diamante da sogno a Parigi nel giorno di San Valentino e la dedica a Bastian Muller: “Per sempre mio” Ilary Blasi ha annunciato il suo matrimonio a Parigi, durante la giornata di San Valentino, dopo aver scelto un anello di diamante come simbolo d’amore. Ilary Blasi si sposa: la proposta di Bastian Muller a San Valentino Ilary Blasi si sposa dopo che Bastian Muller le ha chiesto di diventare sua moglie il giorno di San Valentino. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia. Argomenti discussi: Ilary Blasi si sposa, la proposta di matrimonio di Bastian Müller a Parigi; Ilary Blasi sposa Bastian Muller, la proposta di matrimonio a Parigi: My forever Valentine; Ilary Blasi si sposa, proposta di matrimonio a Parigi: ecco l’anello di fidanzamento; Ilary Blasi si sposa: Bastian Müller le regala l'anello a Parigi. Ilary Blasi si sposa con Bastian Müller. E l'aveva già detto: «Dicono che il secondo matrimonio sia più bello del primo»La conduttrice comunica su Instagram di aver ricevuto la proposta attraverso la foto di un meraviglioso anello sullo sfondo di Parigi ... vanityfair.it Ilary Blasi si sposa con Muller, ma la guerra con Totti non è finitaIl gesto è arrivato nella giornata di San Valentino, nella cornice simbolica di Parigi, città tradizionalmente legata all’amore. Con uno scatto condiviso nelle sue storie Instagram, Ilary Blasi ha ... baritalianews.it Ilary Blasi annuncia le nuove nozze: proposta a Parigi e anello mostrato sui social facebook #grandefratello #IlaryBlasi prepara il colpaccio: «Nella Casa tornano le "nemiche amatissime"» x.com