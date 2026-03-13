Ilary Blasi e Totti – L’appuntamento decisivo al Tribunale di Roma

Ilary Blasi e Totti si sono presentati al Tribunale di Roma per un’udienza riguardante il loro divorzio. Durante l’incontro, sono stati ascoltati alcuni testimoni e sono stati depositati nuovi documenti legali. La causa riguarda questioni patrimoniali e accordi di separazione. La decisione del giudice è attesa nelle prossime settimane.

Nuovi sviluppi legali e tensioni economiche segnano l’ultimo capitolo del divorzio più discusso d’Italia, tra udienze decisive e verità ancora da dimostrare Il conto alla rovescia è ormai segnato sul calendario del Tribunale di Roma: il 31 marzo Ilary Blasi e Francesco Totti torneranno uno di fronte all’altra per mettere nero su bianco la fine definitiva del loro matrimonio, ma la sensazione è che quell’udienza, attesa da mesi come un passaggio decisivo, non sarà ancora la parola conclusiva di una separazione che continua a trascinarsi tra questioni personali, conti da definire e ferite che il tempo non ha ancora davvero ricucito. Quella che... 🔗 Leggi su Bollicinevip.com

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