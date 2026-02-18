Il giudice ha deciso dopo un anno di controversie legali tra Francesco Totti, la sua compagna Noemi Bocchi e l’ex moglie Ilary Blasi. La causa è nata da un’esposizione presentata da Blasi, che ha portato a un procedimento giudiziario. La sentenza ha stabilito un risultato favorevole a Totti e Bocchi, mentre Ilary Blasi si trova in una posizione difficile. La decisione si basa su nuove testimonianze raccolte in tribunale e cambia gli equilibri della vicenda. La situazione rimane molto discussa sui social e sui media italiani.

A distanza di un anno dall’esposto che aveva fatto tanto discutere, arriva la decisione del giudice sulla vicenda che ha coinvolto Francesco Totti, la sua attuale compagna Noemi Bocchi e l’ex moglie Ilary Blasi. Al centro della questione, una serata del maggio 2023 e la presunta permanenza da sola in casa della piccola Isabel, allora otto anni. Un caso che aveva acceso lo scontro legale tra i due ex coniugi e che ora trova un punto fermo. Francesco Totti e Ilary Blasi, la sentenza del giudice: ecco le ultime novità. Il gip di Roma ha disposto l’archiviazione dell’inchiesta per abbandono di minore che vedeva indagati Totti, Bocchi e la babysitter. 🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Ottima notizia per Totti, ma non per Ilary Blasi: ecco com’è andata a finire in tribunale, il giudice ha deciso

Leggi anche: Nella guerra tra Ilary Blasi e Totti interviene la mamma di lei: ecco cosa ha rivelato sull’ex genero

Ilary Blasi e Francesco Totti: di nuovo in tribunale per il crollo di un soffitto della villa all'Eur?Ilary Blasi e Francesco Totti sono tornati al centro di un procedimento giudiziario riguardante il crollo di un soffitto nella loro villa all'Eur.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.