Ottima notizia per Totti ma non per Ilary Blasi | ecco com’è andata a finire in tribunale il giudice ha deciso
Il giudice ha deciso dopo un anno di controversie legali tra Francesco Totti, la sua compagna Noemi Bocchi e l’ex moglie Ilary Blasi. La causa è nata da un’esposizione presentata da Blasi, che ha portato a un procedimento giudiziario. La sentenza ha stabilito un risultato favorevole a Totti e Bocchi, mentre Ilary Blasi si trova in una posizione difficile. La decisione si basa su nuove testimonianze raccolte in tribunale e cambia gli equilibri della vicenda. La situazione rimane molto discussa sui social e sui media italiani.
A distanza di un anno dall’esposto che aveva fatto tanto discutere, arriva la decisione del giudice sulla vicenda che ha coinvolto Francesco Totti, la sua attuale compagna Noemi Bocchi e l’ex moglie Ilary Blasi. Al centro della questione, una serata del maggio 2023 e la presunta permanenza da sola in casa della piccola Isabel, allora otto anni. Un caso che aveva acceso lo scontro legale tra i due ex coniugi e che ora trova un punto fermo. Francesco Totti e Ilary Blasi, la sentenza del giudice: ecco le ultime novità. Il gip di Roma ha disposto l’archiviazione dell’inchiesta per abbandono di minore che vedeva indagati Totti, Bocchi e la babysitter. 🔗 Leggi su Donnapop.it
Leggi anche: Nella guerra tra Ilary Blasi e Totti interviene la mamma di lei: ecco cosa ha rivelato sull’ex genero
Nessun abbandono di minore. Questo è quanto ha deciso il giudice per le indagini preliminari che ha archiviato il caso su Francesco Totti e Noemi Bocchi relativo a un episodio del 26 maggio 2023, quando i figli di Francesco e Ilary Blasi rimasero soli in casa facebook
La figlia di Totti lasciata sola a casa, cade l'accusa di Ilary Blasi: la decisione del giudice anche su Noemi Bocchi e la tata x.com