La tournée di Gigi D’Alessio ha preso il via con due concerti sold out al Palazzo dello Sport di Roma, chiamato anche Gigi Palasport, il 17 e 18 marzo. I biglietti sono stati messi in vendita e le date hanno registrato il tutto esaurito. La tournée proseguirà in vari palazzetti italiani, attirando un vasto pubblico di fan.

IL LIVE. Debutta con un doppio sold out il 17 e 18 marzo al Palazzo dello Sport di Roma «Gigi Palasport», la nuova tournée di Gigi D’Alessio nei palazzetti. Il 25 novembre la tappa in Bergamasca. Sul palco oltre trent’anni di vita in musica, dai successi che hanno accompagnato emozioni e ricordi fino ai brani del nuovo album «Nuje». Il calendario ha già ha già collezionato il tutto esaurito e raddoppi in numerose città. E ora si aggiungono anche i primi appuntamenti indoor per l’autunno. Tra queste date c’è quella di Bergamo alla ChorusLife Arena il 25 novembre. I biglietti per le nuove date saranno disponibili su Ticketone.it e nei punti vendita abituali da oggi - venerdì 13 marzo - a partire dalle 11. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Il tour di Gigi D’Alessio fa tappa a ChorusLife: al via la vendita dei biglietti

