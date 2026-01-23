Ecco il celebre incrocio di Shibuya a Tokyo il più trafficato al mondo visto dall' alto – Il video

L'incrocio di Shibuya a Tokyo è noto per essere uno dei più affollati al mondo. In questo video, viene mostrato dall'alto, offrendo una prospettiva unica su uno dei punti nevralgici della metropoli giapponese. La visuale permette di osservare il movimento continuo di pedoni e veicoli, riflettendo la vivacità e l'ordine di questa zona iconica di Tokyo.

Agenzia Vista) Tokyo, 15 gennaio 2026 Le immagini viste dall'alto dell'incrocio più trafficato al mondo, il celebre Shibuya, a Tokyo. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev

