The Holdovers Dominic Sessa | Il film di Alexander Payne mi ha cambiato la vita
Dominic Sessa, attore noto per il suo debutto accanto a Paul Giamatti, riflette sull’impatto del film di Alexander Payne,
L'attore, che debuttò nel cinema al fianco di Paul Giamatti, ha ricordato con affetto la lavorazione del lungometraggio spartiacque della sua carriera. Sono passati due anni dall'uscita nelle sale di The Holdovers, il film diretto da Alexander Payne nel quale debuttò come co-coprotagonista insieme a Paul Giamatti e Da'Vine Joy Randolph il giovane Dominic Sessa. L'attore, lo scorso novembre, è tornato sul grande schermo per la seconda volta nel ruolo di Bosco Leroy in L'illusione perfetta - Now You See Me: Now You Don't e Sessa ha ricordato il suo debutto sul grande schermo. The Holdovers ha cambiato la vita di Dominic Sessa "Mi ha cambiato la vita" ha detto del dramma diretto da Alexander Payne "Voglio dire, sono stato così fortunato . 🔗 Leggi su Movieplayer.it
Leggi anche: Vanoni, Elisa Fuksas: “L’ho raccontata nel mio film, Ornella mi ha cambiato la vita”
Leggi anche: Acerbi si racconta: «Il malore mi ha cambiato completamente la vita. Sulla Nazionale mi ricordo questa cosa…»
Dominic Sessa ha girato due film natalizi e spera di farne altri: Voglio essere il re del Natale; The Holdovers – Lezioni di vita: un Natale lontano dalle luci.
The Holdovers, Dominic Sessa: "Il film di Alexander Payne mi ha cambiato la vita" - L'attore, che debuttò nel cinema al fianco di Paul Giamatti, ha ricordato con affetto la lavorazione del lungometraggio spartiacque della sua carriera. movieplayer.it
Dominic Sessa ha girato due film natalizi e spera di farne altri: "Voglio essere il re del Natale" - , Dominic Sessa desidera cimentarsi in altri film ambientati nel periodo delle feste. comingsoon.it
“The Holdovers” 'Changed' Dominic Sessa's Life. 2 Years Later, He ‘Can’t Not Owe Everything to That Film’ (Exclusive) - Set at a snowy New England boarding school, The Holdovers follows Professor Paul Hunham (Giamatti) and two fellow lost souls, head cook Mary Lamb (Randolph) and angsty student Angus Tully (Sessa), as ... ca.news.yahoo.com
Dominic Sessa sul cambiamento di vita degli Holdovers
Ho scritto di recente sul mio blog di The Holdovers, film natalizio premiato anche agli Oscar. Secondo me è un film che va oltre il mero genere natalizio ed ha uno spessore quasi autoriale. Per lo meno lascia molto di più sui rapporti umani di numerosi altri clas - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.