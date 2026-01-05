The Holdovers Dominic Sessa | Il film di Alexander Payne mi ha cambiato la vita

Dominic Sessa, attore noto per il suo debutto accanto a Paul Giamatti, riflette sull’impatto del film di Alexander Payne,

L'attore, che debuttò nel cinema al fianco di Paul Giamatti, ha ricordato con affetto la lavorazione del lungometraggio spartiacque della sua carriera. Sono passati due anni dall'uscita nelle sale di The Holdovers, il film diretto da Alexander Payne nel quale debuttò come co-coprotagonista insieme a Paul Giamatti e Da'Vine Joy Randolph il giovane Dominic Sessa. L'attore, lo scorso novembre, è tornato sul grande schermo per la seconda volta nel ruolo di Bosco Leroy in L'illusione perfetta - Now You See Me: Now You Don't e Sessa ha ricordato il suo debutto sul grande schermo. The Holdovers ha cambiato la vita di Dominic Sessa "Mi ha cambiato la vita" ha detto del dramma diretto da Alexander Payne "Voglio dire, sono stato così fortunato . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

Dominic Sessa ha girato due film natalizi e spera di farne altri: Voglio essere il re del Natale; The Holdovers – Lezioni di vita: un Natale lontano dalle luci.

