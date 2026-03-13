Il ruggito delle Tigri conquista la provincia Angeli | Una bellissima serata di volley

La partita tra Megabox e Panathinaikos si è conclusa con la vittoria della squadra italiana al tie-break, dopo più di due ore di gioco. La sfida ha aperto ufficialmente le finali della Challenge Cup, con la squadra italiana che ha conquistato il primo punto della serie. La serata di volley si è conclusa con l’entusiasmo dei tifosi presenti, mentre gli atleti hanno dato il massimo sul campo.

La prima zampata è stata data. La Megabox si aggiudica al tie-break, dopo oltre due ore di battaglia con il Panathinaikos, il primo atto della finali della Challenge Cup. Ora si decide tutto mercoledì 18 marzo alle 18 (ora italiana) ad Atene. "E’ stata una bellissima serata di sport, molto emozionante. Sono felice che la nostra società abbia riportato a Pesaro una finale europea di fronte ad un bellissimo pubblico – questo il commento del presidente delle tigri Ivano Angeli -. Purtroppo era una infrasettimanale, e tante ragazzine delle società giovanili non sono potute venire, ma eravamo comunque in duemila e il nostro tifo ha fatto a gara con quello greco. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

