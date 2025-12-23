LIVE Vallefoglia-Milano 3-1 A1 volley femminile in DIRETTA | Omoruyi trascina le Tigri in una partita di altissimo livello

Segui in tempo reale la sfida tra Vallefoglia e Milano, conclusa con il risultato di 3-1. La partita, valida per il campionato di Serie A femminile, ha visto un’ottima performance delle Tigri, guidate da Omoruyi. Clicca sul link per aggiornamenti continui e per non perdere alcun dettaglio sulla partita tra Conegliano e San Giovanni in Marignano, in programma dalle 20.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI CONEGLIANO-SAN GIOVANNI IN MARIGNANO DALLE 20.30 22.08 I tre punti conquistati da Vallefoglia e soprattutto la netta sconfitta di Milano rimescolano nuovamente le carte in questo bellissimo campionato, visto anche il successo di Chieri per 3-1 su Novara. 22.07 L’MVP dell’incontro è Loveth Omoruyi. La schiacciatrice italiana ha chiuso il match con 23 punti, gli stessi di Bici, giocando con il 59% in attacco ed un buon 45% in ricezione, fondamentale in cui spesso va in difficoltà e dov’è stata presa di mira dalle milanesi. 22.05 Per Milano continua la stagione con alti e bassi. 🔗 Leggi su Oasport.it

