LIVE Vallefoglia-Milano 3-1 A1 volley femminile in DIRETTA | Omoruyi trascina le Tigri in una partita di altissimo livello

Segui in tempo reale la sfida tra Vallefoglia e Milano, conclusa con il risultato di 3-1. La partita, valida per il campionato di Serie A femminile, ha visto un’ottima performance delle Tigri, guidate da Omoruyi. Clicca sul link per aggiornamenti continui e per non perdere alcun dettaglio sulla partita tra Conegliano e San Giovanni in Marignano, in programma dalle 20.

22.08 I tre punti conquistati da Vallefoglia e soprattutto la netta sconfitta di Milano rimescolano nuovamente le carte in questo bellissimo campionato, visto anche il successo di Chieri per 3-1 su Novara. 22.07 L'MVP dell'incontro è Loveth Omoruyi. La schiacciatrice italiana ha chiuso il match con 23 punti, gli stessi di Bici, giocando con il 59% in attacco ed un buon 45% in ricezione, fondamentale in cui spesso va in difficoltà e dov'è stata presa di mira dalle milanesi. 22.05 Per Milano continua la stagione con alti e bassi.

Milano domina 3-0 contro la Megabox Vallefoglia in Gara 1 dei quarti Scudetto. Egonu e Sylla implacabili - In gara 1 di playoff scudetto la Megabox Vallefoglia lotta ma, alla lunga, deve cedere il passo alla Numia Vero ... corriereadriatico.it

Volley, la Megabox Vallefoglia si beve Milano (3-0) e agguanta ai playoff: palazzetto tutto esaurito a Pesaro - 0 contro la Vero Milano e aggancia i playoff, davanti a una cornice di pubblico entusiasmante in un palazzetto che ha segnato il tutto esaurito. corriereadriatico.it

Torna in campo domani, martedì 23 dicembre, il campionato nazionale di serie A1 Tigotà. La Megabox Vallefoglia riceverà alla Vitrifrigo Arena di Pesaro alle 20 la visita della Numia Milano, una delle candidate al titolo tricolore. https://www.radioincontro - facebook.com facebook

Pallavolo A1F - La Numia Vero Volley Milano cerca conferme nella tana delle Tigri di Vallefoglia x.com

