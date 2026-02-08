Il Varesotto in bicicletta sul lago | Una vacanza adatta a tutti tra divertimento e natura

Sul lago Ceresio, sempre più persone scelgono di scoprire il territorio in bicicletta. Le vacanze sul lago sono diventate un modo semplice e piacevole per unire divertimento e natura, attirando famiglie e appassionati di ciclismo. La regione punta forte sul cicloturismo, che in questi anni sta crescendo rapidamente come alternativa alle tradizionali vacanze.

Varese, 8 febbraio 2026 – Sul lago Ceresio le vacanze sono in bicicletta. Il territorio punta dunque sul cicloturismo, tendenza sempre più in crescita. E lo fa in una vetrina internazionale importante come la Bit in programma dal 9 all’11 febbraio a Milano. Alla fiera di settore l’Autorità di bacino lacuale del Ceresio, Piano e Ghirla sarà presente per raccontare un territorio da vivere in sella a una bici. L’appuntamento è negli stand della Camera di Commercio ComoLecco e della Camera di Commercio di Varese, da anni ormai impegnata nella promozione del progetto Varese Doyoubike, che ha permesso di costruire un’offerta strutturata per i viaggiatori che amano le due ruote. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

