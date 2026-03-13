Il ritorno a sorpresa della Dark Polo Gang più o meno dieci anni dopo

Dopo circa dieci anni, la Dark Polo Gang ha annunciato il suo ritorno, anche se non in modo ufficiale o completo. La notizia ha fatto discutere tra i fan, che hanno notato alcuni segnali di un possibile nuovo progetto. La notizia si è diffusa attraverso social e comunicazioni ufficiali, senza che siano stati forniti dettagli precisi sui piani futuri del gruppo.

Ebbene sì, la Dark Polo Gang è tornata. Più o meno. Dopo l’annuncio della ristampa in vinile di Crack Musica, il loro celebre mixtape del 2016, questa notte Tony Effe e Side Baby, membri del collettivo romano che ha dato il via al fenomeno trap, hanno pubblicato un nuovo album, Crack Musica 2, il suo ideale “sequel”. All’epoca, la produzione era di Sick Luke e tra i feat c’erano Wayne Santana, Pyrex, Sfera Ebbasta, Izi, Traffik. Questa volta la formazione è ridotta, ma nelle tracce compaiono diverse sorprese. Tony Effe e Side Baby, una collaborazione mai interrotta. C’è da dire che, in questi ultimi dieci anni, Tony Effe e Side Baby, non hanno mai smesso di collaborare, tenendo in qualche modo viva l’eredità della Dark Polo Gang. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Il ritorno a sorpresa della Dark Polo Gang (più o meno), dieci anni dopo Articoli correlati Pyrex: «Sono stato in terapia per il disturbo ossessivo-compulsivo della tricotillomania: mi arrotolavo continuamente i capelli. Una reunion con la Dark Polo Gang? Chi vivrà vedrà»Il trapper parla di tutto: dal nuovo album King of Dark al ritorno della Dark Polo Gang, da Sanremo al rapporto con Fedez, dai testi violenti alla... Manifattura umbra: in dieci anni meno imprese, ma mediamente più grandi. Bene le assunzioniQuesto il quadro che emerge dal report diffuso dalla Camera di Commercio dell'Umbria che, sul calo del numero di imprese regionali, parla di un dato... La Renaissance française : de Léonard de Vinci à Henri IV - Laissez-vous guider - Stephane Bern - MG Contenuti utili per approfondire Dark Polo Gang Argomenti discussi: Stanotte esce (a sorpresa) CRACK MUSIC 2. Il ritorno a sorpresa della Dark Polo Gang (più o meno), dieci anni dopoEbbene sì, la Dark Polo Gang è tornata. Più o meno. Dopo l’annuncio della ristampa in vinile di Crack Musica, il loro celebre mixtape del 2016, questa notte Tony Effe e Side Baby, membri del ... msn.com Tremate: i pischelletti dark sono tornatiPrima l'annuncio, a sorpresa, della ristampa in vinile di Crack musica, il mixtape che Tony Effe e Side Baby pubblicarono nel 2016. Poi quello, sempre a sorpresa, di un nuovo disco, un sequel a tutt ... rockol.it