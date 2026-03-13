Il 16 marzo 2026 alle 16:10 va in onda un nuovo episodio de Il paradiso delle signore, la soap opera di Rai 1 in onda dal 2015. In questa puntata, Irene riflette sul matrimonio perfetto e si concentra sulle sue decisioni. La trama si concentra sulle vicende dei personaggi principali e sui loro interventi nel negozio di moda. La scena si svolge in un contesto domestico e commerciale.

Nuovo appuntamento, lunedì pomeriggio alle 16:10, con i protagonisti de Il paradiso delle signore, la soap opera di Rai 1 in onda dal 2015. Ispirata al romanzo Al paradiso delle signore di Émile Zola e ambientata tra gli anni Cinquanta e Sessanta a Milano – dove davvero ci fu un negozio chiamato “Paradiso delle signore” -, la serie è girata a Roma presso i teatri di posa Videa ed è arrivata alla puntata numero 127. Irene pensa al matrimonio perfetto, Matteo confida il suo sospetto. Ecco le anticipazioni di lunedì 16 marzo. Nella puntata precedente di venerdì 13 marzo. Venerdì 13 marzo avevamo lasciato i protagonisti de Il paradiso delle signore così. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Il paradiso delle signore, le anticipazioni del 16 marzo 2026: Irene pensa al matrimonio perfetto

Articoli correlati

Il paradiso delle signore, le anticipazioni del 13 marzo 2026: Irene e Cesare di nuovo viciniNuovo appuntamento, venerdì pomeriggio alle 16:10, con i protagonisti de Il paradiso delle signore, la soap opera di Rai 1 in onda dal 2015.

Il Paradiso delle Signore, le anticipazioni dal 16 al 20 marzo 2026Ecco cosa accade nelle nuove puntate de "Il Paradiso delle Signore", la soap di casa nostra in onda, con gli episodi inediti della decima stagione,...

Approfondimenti e contenuti su Il paradiso delle signore le...

Temi più discussi: Il Paradiso delle Signore, le anticipazioni dal 9 al 13 marzo: Irene e Johnny sono solo amici; Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 6 marzo 2026: Enrico porta la cura, Irene affronta Cesare; Il Paradiso delle Signore, anticipazioni dal 9 al 13 marzo: tra Irene e Cesare non va, Odile si scontra con Matteo; Il paradiso delle signore, le anticipazioni di martedì 3 marzo 2026: Rebecca trama contro Irene (e Cesare).

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni al 20 marzo: Irene e Cesare fanno paceIl Paradiso delle Signore, anticipazioni dal 16 al 20 marzo. Irene e Cesare fanno pace e lei mentre Johnny decide di prendere le distanze dalla Cipriani. 2anews.it

Il Paradiso delle Signore, le anticipazioni dal 16 al 20 marzo 2026: un figlio in arrivo per un protagonistaLe trame del Paradiso della settimana dal 16 al 20 marzo 2026: Matteo scopre che Marina è incinta (quando lui vuole lasciarla). Un documento inguaia Umberto. libero.it

«Se non è vero amore questo. . . » La nuova puntata de Il Paradiso delle Signore, in onda venerdì 13 marzo 2026 su Rai 1, promette nuovi colpi di scena nei rapporti tra i personaggi. Irene, Cesare e Johnny sono ancora bloccati in un labirinto di sentimenti irri - facebook.com facebook

Nuoro, è caos in comune: Irene Melis lascia il Pd e aderisce a Sinistra Futura x.com