Nasce il Circolo Matteotti | un nuovo spazio politico europeista e riformista

A Padova nasce il Circolo Matteotti, un nuovo spazio politico che si definisce europeista e riformista. La neonata realtà civico-politica vuole attirare l’attenzione su temi come l’Europa, i diritti e le riforme. I promotori sperano di diventare un punto di riferimento per chi cerca un’alternativa più vicina alle istanze della società civile.

A Padova prende forma una nuova realtà civico-politica che ambisce a diventare punto di riferimento per il dibattito su Europa, diritti e riforme. Si chiama Circolo Matteotti Padova e sarà un luogo di confronto aperto, capace di riunire esperienze differenti attorno a un'agenda dichiaratamente.

Il 10 gennaio segna l'inizio della Casa Riformista, nuovo spazio centrista nel centrosinistra in Sicilia.

Nasce a Cento “Casa Riformista”, il nuovo spazio civico e centrista che si propone di unire e rafforzare il centro-sinistra.

Nasce il Circolo Matteotti di Arezzo: incontro con l'On. Lia QuartapelleIl Circolo Matteotti di Arezzo si concluderà oggi lunedì 6 ottobre alle ore 17:30 alla Libreria Edison (Piazza Risorgimento, 31) per approvare ufficialmente la nascita del Circolo e discutere delle ... lanazione.it

