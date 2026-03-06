Esse e il quadrifoglio rosa | lo spettacolo in scena al teatro Al Convento

A grande richiesta ritorna, per la 21esima replica, lo spettacolo "Esse e il quadrifoglio rosa". In scena la compagnia Vivi il territorio.Sul palco Giovanna Carrozza, Manuela D'Aniello, Elena Sparacino, Gabriella Gugliotta, Liliana Bernardo e Valeria Martorelli, regista e autrice insieme a Giovanna Carrozza."Siamo felicissime di ritornare con questo spettacolo - fanno sapere -. Un'ora e mezza di divertimento e riflessione, che mette in primo piano la donna in una data significativa. Attraverso il teatro, si alza un grido contro ogni forma di violenza, non dimenticando l'ironia e il lato comico".

