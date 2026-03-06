Esse e il quadrifoglio rosa | lo spettacolo in scena al teatro Al Convento

In Iran siamo solo al "primo tempo" della guerra? Cosa vuole davvero Trump A grande richiesta ritorna, per la 21esima replica, lo spettacolo "Esse e il quadrifoglio rosa". In scena la compagnia Vivi il territorio.Sul palco Giovanna Carrozza, Manuela D'Aniello, Elena Sparacino, Gabriella Gugliotta, Liliana Bernardo e Valeria Martorelli, regista e autrice insieme a Giovanna Carrozza."Siamo felicissime di ritornare con questo spettacolo - fanno sapere -. Un'ora e mezza di divertimento e riflessione, che mette in primo piano la donna in una data significativa. Attraverso il teatro, si alza un grido contro ogni forma di violenza, non dimenticando l'ironia e il lato comico". 🔗 Leggi su Palermotoday.it

"La Panchina": lo spettacolo al teatro Al Convento nel weekendIn un’epoca segnata da femminicidi e da una evidente crisi del rapporto tra uomini e donne, lo spettacolo "La Panchina" arriva al Teatro Al Convento...

“Scuote l’anima mia Eros”: lo spettacolo al Teatro Al Convento per la festa della donnaSei donne di diverse generazioni unite idealmente dallo stesso viaggio emotivo: quello, impervio e affascinante, negli abissi inesplorati dell’anima.

Altri aggiornamenti su Esse e il quadrifoglio rosa lo....

Discussioni sull' argomento Un grido contro ogni violenza: Esse e il quadrifoglio rosa torna in scena a Palermo; Divertimento e riflessione con lo spettacolo Esse e il Quadrifoglio rosa: in scena al Teatro Al Convento.

Alfa Romeo Giulia e Stelvio Quadrifoglio, bentornate: ordini aperti in EuropaLa sportività Alfa Romeo torna a listino e accompagnerà gli appassionati fino alla prossima generazione. I dettagli, i prezzi di riferimento e le caratteristiche ... auto.it

Alfa Romeo presenta la nuova serie speciale Quadrifoglio Super Sport tributo alla 1° vittoria alla Mille MigliaAlfa Romeo ha lanciato la nuova serie speciale limitata di Giulia e Stelvio Quadrifoglio Super Sport, aggiungendo un nuovo capitolo alla sua illustre storia. Il Quadrifoglio è da sempre il simbolo ... motorionline.com

"Ho visto un concerto di Pino Daniele di un album suo che si chiama "Bonne Soirée" con musicisti internazionali, straordinari. Non ho dormito per due giorni dalla bellezza!" Questo è Sal Da Vinci. Video credits: esse Magazine - facebook.com facebook

«I governanti delle nazioni dòminano su di esse e i capi le opprimono. Tra voi non sarà così» Mt 20,17 #Vangelo La grazia è a caro prezzo perché è costata cara a Dio: non ha ritenuto troppo elevato il prezzo di suo Figlio per la nostra vita, ma lo ha dato per no x.com