In Italia, la società sta attraversando un cambiamento significativo, con le persone che danno sempre meno priorità esclusivamente all’aspetto economico nelle decisioni quotidiane. Oggi, l’identità e i valori culturali influenzano più di prima le preferenze e le opinioni della popolazione. Questa evoluzione si riflette nel modo in cui vengono interpretati e scelti i temi di politica e società.

La società italiana sta vivendo una trasformazione profonda dove l’economia, pur rimanendo un pilastro fondamentale, ha smesso di essere l’unico motore delle scelte dei cittadini. In questo scenario, Domenico Petrolo ha pubblicato nel 2026 presso Franco Angeli il volume La stagione dell’identità, un’analisi che ribalta le narrazioni tradizionali sul voto e sulla coesione sociale. Il testo evidenzia come la paura della perdita di valori radicati stia sostituendo la ricerca del benessere materiale come principale fattore decisionale per gli elettori. L’esperto di strategia politica osserva che anni di richieste di sacrificio in nome di indici economici distanti hanno generato una disillusione diffusa, specialmente tra le classi popolari. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Identità batte economia: il nuovo voto italiano

