Giustizia | il voto che salva l’economia e ferma la fuga dei giovani

Durante una riunione ad Agrigento, i rappresentanti di Fratelli d’Italia hanno discusso della prossima consultazione referendaria sulla giustizia, invitando i cittadini a partecipare attivamente. L’evento ha attirato l’attenzione di diverse forze politiche e cittadini, che hanno ascoltato gli interventi sui temi legati al sistema giudiziario e alla tutela dell’economia. La discussione si è concentrata sulla rilevanza delle decisioni referendarie per il futuro del paese.

La convenzione di Fratelli d'Italia ad Agrigento ha posto al centro del dibattito la consultazione referendaria sulla giustizia, con un appello alla partecipazione civica che trascende le divisioni politiche. Giovanni Donzelli, responsabile dell'organizzazione del partito, ha sottolineato come l'esito della votazione influisca direttamente sulla sicurezza nazionale e sullo sviluppo economico del Paese. L'incontro si è tenuto in un clima di massima attenzione verso i temi di attualità, dove il segretario ha chiarito che il referendum non deve essere usato come strumento di scontro contro la presidente Meloni, ma come opportunità per migliorare il sistema giudiziario.