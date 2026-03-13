I giovani dell' Avis hanno il loro labaro

Il 5 marzo, nella sede della prefettura di Viterbo, è stato consegnato il labaro alla consulta giovani dell'Avis provinciale. L'evento si è svolto in presenza del prefetto Sergio Pomponio e dei rappresentanti dell'associazione giovanile. Il simbolo è stato consegnato ufficialmente durante un incontro dedicato ai giovani volontari dell'Avis.

Labaro per la consulta giovani dell'Avis provinciale di Viterbo. È stato consegnato nella giornata del 5 marzo durante un incontro in prefettura, alla presenza del prefetto Sergio Pomponio. La cerimonia ha rappresentato un momento di grande valore simbolico per i giovani volontari dell'associazione. Il labaro, infatti, non è soltanto un elemento rappresentativo ma costituisce un segno concreto di identità, appartenenza e responsabilità che accompagnerà le attività e le iniziative della consulta nelle manifestazioni ufficiali e nei momenti istituzionali del territorio. Il labaro è stato benedetto da don Luigi Fabbri, vicario generale della diocesi, che ha sottolineato il valore umano e sociale dell'attività svolta dai volontari Avis, in particolare dalle nuove generazioni. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

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