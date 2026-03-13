I concorrenti di Pechino Express 2026 sono arrivati a Bali con molta energia, mentre la coppia che si è classificata in fondo alla classifica ha scoperto il valore del duello. La prima puntata dello show Sky, che attraversa Indonesia, Cina e Giappone, ha mostrato la vitalità di questa edizione. La trasmissione ha già coinvolto il pubblico con le sue sfide e le location esotiche.

L a prima puntata di Pechino Express 2026 – oltre l’Oriente, in viaggio tra Indonesia, Cina e Giappone, ha confermato l’ottima salute dello show Sky. Lillo Petrolo (uno dei nuovi 3 inviati) e Costantino hanno accompagnato a Bali le 10 coppie in gara, che si sono tutte comportate (per ora) con grande sportività. Gli ultimi classificati a rischio eliminazione hanno scoperto il duello, l’inaspettata novità di questa edizione. Finale di “Pechino Express 2025”: la proclamazione dei vincitori è da brividi X Leggi anche › “Pechino Express 2026” riparte con 3 inviati: chi sono le 10 coppie in gara Le prime prove sono state molto faticose. I concorrenti hanno messo a spalla un chilo di riso da regalare alle famiglie del villaggio di Bentuyung Sakti. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - I concorrenti sono arrivati a Bali carichi di energia, la coppia finita in fondo alla classifica ha scoperto l'importanza del duello

