Hyper Heroes – From The Deepest Web World Space Mostra personale di Stefano Bressani

Il 17 marzo 2026 alle 13 si inaugura a Milano una mostra personale di Stefano Bressani intitolata

HYPER HEROES – From The Deepest Web World SpaceStefano BressaniOpening: martedì 17 marzo 2026 ore 13.00 Introduzione a cura di Elisabetta RoncatiPalazzo Pirelli – MilanoSede di Regione LombardiaVia Fabio Filzi, 22 – Piano Terra, Corridoio Gio PontiMartedì 17 marzo alle ore 13.00 verrà inaugurata. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

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