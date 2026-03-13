La crisi nello Stretto di Hormuz sta influenzando direttamente le bollette dei residenti a Reggio, dove si registra un aumento dei costi energetici. La situazione geopolitica ha già portato a un incremento delle tariffe, con possibili ulteriori aumenti durante l’estate. La tensione tra le nazioni coinvolte si fa sentire anche sui consumatori locali, preoccupati per i rincari imminenti.

La tensione geopolitica nello Stretto di Hormuz sta già impattando le bollette dei reggini, con il rischio di rincari estivi significativi. Giuseppe Di Stefano, socio fondatore di Domotek S.r.l., avverte che l’insicurezza nel passaggio navale ha fatto schizzare i costi energetici, rendendo cruciale il passaggio alle. Lo Stretto di Messina rappresenta un elemento identitario fondamentale per la vita quotidiana degli abitanti della città, visibile ogni mattina o attraversato giornalmente per raggiungere. Tuttavia, l’attenzione si sposta ora verso un altro passaggio marittimo situato a 3600 chilometri di distanza, lo Stretto di Hormuz. Questo punto nevralgico del mondo funge da corridoio obbligato per quasi il 20% del petrolio globale che viaggia via mare su un percorso di circa 30 chilometri. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Hormuz: la crisi fa esplodere le bollette a Reggio

