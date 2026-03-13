Un nuovo blazer doppiopetto con motivo a righe viene proposto da Martine Rose. Si tratta di un capo che combina uno stile classico con dettagli moderni, pensato per chi cerca un look distintivo. Il design si distingue per le righe verticali e la vestibilità accurata. L'articolo include un avviso sulla presenza di link di affiliazione e sulla possibile ricezione di commissioni senza costi aggiuntivi per l'acquirente.

Nota di trasparenza: Questo articolo contiene link di affiliazione. Potremmo ricevere una commissione per acquisti effettuati tramite questi link, senza costi aggiuntivi per te. Le nostre analisi sono sempre indipendenti. Lanino e mohair: la texture che trasforma il classico riga. Il blazer Martine Rose si distingue immediatamente per la sua superficie visiva, dove le righe tono su tono creano un effetto ottico di profondità senza rompere l’unità cromatica. La texture descritta come ‘mohair’ o ‘lanoso’ suggerisce una fibra con un alone naturale, capace di catturare la luce in modo morbido, conferendo al capo un aspetto organico e non industriale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Guida: Martine Rose Blazer Doppiopetto Righe

Articoli correlati

Leggi anche: Guida: P.a.r.o.s.h. Blazer Doppiopetto Animalier

Leggi anche: Blazer Pixie The Andamane: Viscosa, doppiopetto e prezzo